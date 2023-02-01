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В Минстрое рассказали о субсидиях на оплату ЖКХ

В Минстрое рассказали, что отдельным категориям граждан положены субсидии на оплату ЖКХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Чтобы оформить субсидию на оплату коммунальных услуг необходимо обратиться в МФЦ, органы соцзащиты, центр жилищных субсидий или подать заявление через портал «Госуслуги». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минстроя.

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«Для жителей нашей страны сформирован широкий набор мер поддержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг», — напомнили в ведомстве.

Отдельным категориям граждан, таким как многодетные, пенсионеры, ветераны, участники боевых действий, могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов, подчеркнули в министерстве.

Также помощь предоставляется людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКХ. В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, но конкретные показатели каждый регион устанавливает самостоятельно, напомнили в Минстрое.

Сегодня субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают более 2 млн россиян.

28 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году российские власти в 2023 году будут активно заниматься вопросами, связанными с ЖКХ.

С тарифами на услуги ЖКХ в 2023 году в Москве и Московской области можно ознакомиться на сайте регионального профильного комитета. Плата за электроснабжение зависит в том числе от того, в каких домах проживают россияне — с газовыми плитами или электроплитами.

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