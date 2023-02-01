Проверка началась из-за дефицита топлива в котельных в Нижнеудинске

Следственный комитет начал проверку по факту дефицита топлива в котельных в Нижнеудинске (Иркутская область). Без отопления могут остаться жилые дома и социальные объекты.

В городе введен режим повышенной готовности. В администрации уточнили, что снижение температурных параметров для потребителей не планируется. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Следователи намерены установить все обстоятельства сложившейся ситуации. В частности, запланирован опрос сотрудников теплоснабжающей организации и должностных лиц администрации. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о понуждении ресурсоснабжающей организации обеспечить запас угля до конца отопительного периода.

Проверка проводится в рамках ст. 293 УК РФ («Халатность»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.