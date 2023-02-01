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Эколог оценил прогноз ученых о надвигающейся природной катастрофе в Европе

Эколог Пинаев о вероятности катастрофы в Европе: падение уровня грунтовых вод в Европе повлияет на качество жизни людей
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Фото: Global look Press/imagebroker.com/Christian Handl
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Нельзя сказать, что в Европе достигнуты критические, безвозвратные состояния грунтовых вод, заявил доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев. Так он 1 февраля прокомментировал «Известиям» прогноз зарубежных ученых, согласно которому Европа стоит на пороге природной катастрофы из-за проблем с запасами грунтовых вод на фоне засухи.

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«Уровень грунтовых вод может изменяться в зависимости от сезона. Например, если зима снежная, когда снег растает, реки станут полноводными и уровень вод поднимется. Раньше в Европе часто случались подтопления и реки выходили из берегов. А есть более засушливые сезоны. Не так давно была жара, воды становилось меньше, и концентрация загрязняющих веществ в реках увеличивалась», — объяснил эксперт.

Он отметил, что снижение уровня грунтовых вод может влиять на качество жизни — например, у людей, которые пользуются колодцем, вода может уйти ниже или вообще исчезнуть. Тогда необходимо завозить воду из другого места или рыть колодец глубже.

Как указал Пинаев, в настоящее время люди употребляют воду в гораздо больше объеме, чем раньше. Поэтому уровень грунтовых вод постоянно понижается, и это естественный процесс.

«Сейчас сказать, что достигнуты какие-то критические, безвозвратные состояния грунтовых вод и система выведена из равновесия, нельзя. Возможно, ближайшее время в Европе пойдет дождь или снег, тогда уровень подземных вод повысится. Важно, чтобы уровень воды был не больше и не меньше оптимального, как привыкли те люди, которые пользуются подземными скважинами», — добавил эколог.

О надвигающейся экологической катастрофе в Европе 30 января заявила газета The Independent со ссылкой на данные ученых. Согласно новому исследованию, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту. Издание напоминает, что острая нехватка воды ощущалась в Центральной Европе еще в летние месяцы 2018 и 2019 годов. С тех пор значительного подъема уровня грунтовых вод не происходило и они оставались постоянно низкими.

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