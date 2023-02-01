Авиабомбу времен ВОВ обнаружили в Рязани

В Рязани в районе Южного промузла местный житель обнаружил авиабомбу. Об этом региональное управление Росгвардии сообщает в среду, 1 февраля.

«Прибывшая группа разминирования установила, что найденный местным жителем предмет является осколочно-фугасной авиационной бомбой времен Великой Отечественной войны ОФАБ 250-270», — говорится в сообщении Росгвардии.

Как отмечает 62INFO.ru, на корпусе боеприпаса присутствовали следы коррозии, а хвостовое оперение было деформировано. При этом взрыватели и маркировочные сведения отсутствовали.

Бомба опасности для транспортировки не представляла. Ее передали сотрудникам полиции.

11 января сообщалось, что в зоне жилой застройки в Севастополе нашли немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.