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Минторг Казахстана внес проект о закрытии торгового представительства в России

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Власти Казахстана намерены закрыть торговое представительство в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства страны, размещенном 1 февраля на республиканском сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

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В документе «О некоторых вопросах министерства торговли и интеграции Республики Казахстан» говорится, что правительство страны принимает решение ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» минторговли и интеграции Казахстана.

Как следует из пояснительной записки к документу, основанием для принятия постановления стало поручение премьер-министра Казахстана от 24 января.

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», — отмечается в ней.

Также утверждается, что положения проекта не навредят обеспечению национальной безопасности Казахстана.

Общественное обсуждение проекта продлится до 15 февраля.

Соглашение о взаимном учреждении торгпредств Россия и Казахстан стороны подписали в октябре 1992 года. Астана ратифицировала документ в 2012 году.

Приоритетами работы торгпредства названы помощь экспортерам и дистрибуторам в выходе и закреплении на рынке РФ и привлечение инвестиций. Исполняет обязанности торгового представителя Казахстана Дамир Адильбеков.

Как в ноябре заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Казахстан — важный партнер и союзник для России. Он отметил, что развитие Казахстана в интересах жителей обоих стран.

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