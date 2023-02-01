На Кубани после ДТП с пешеходом задержали замначальника отдела МВД

В Краснодарском крае следователи задержали заместителя начальника отдела МВД России по Усть-Лабинскому району, подозреваемого в том, что он сбил 60-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили 1 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

Об инциденте 29 января сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь на 28 января 52-летний полицейский на автомобиле Kia Rio сбил 60-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. После этого он не оказал никакой помощи пострадавшему и скрылся с места ДТП. В результате мужчине вызвали «скорую» прохожие, и его госпитализировали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места ДТП».

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Ход и результаты расследования находятся на контроле в краевом следственном управлении», — подчеркнули в ведомстве.

29 января два человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь». После столкновения транспортные средства загорелись.