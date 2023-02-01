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Осужденного за наркотики экс-игрока «Ювентуса» Падовано оправдали через 17 лет

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Фото: commons.wikimedia.org
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Суд в Турине спустя 17 лет оправдал бывшего футболиста итальянского клуба «Ювентус» Микеле Падовано, который был приговорен к тюремному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сообщила 1 февраля газета La Repubblica.

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Накануне, 31 января, Падовано был оправдан по всем пунктам обвинения суда, отметив, что произошедший с ним кошмар длился 17 лет. В комментарии 56-летний экс-спортсмен добавил, что никогда не был «наркобароном Эскобаром», а просто оказался наивным парнем.

«Сегодня тьма рассеялась, я почти ослеп, мое сердце снова согрелось, и я расплакался. Благодарю правосудие, моих адвокатов, мою жену, сына и всех тех, кто всегда верил в меня», — цитирует его газета.

Адвокаты экс-футболиста Микеле Галассо и Джакомо Франчини заявили, что, несмотря на затяжной процесс, никогда не сомневались в невиновности своего клиента.

Падовано был арестован в мае 2006 года в Милане по обвинению в причастности к трафику гашиша. Прокуратура запрашивала для тогда 39-летнего футболиста 24 года лишения свободы. В итоге он получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы, из которых провел в заключении 3 месяца и еще 8 под домашним арестом, находясь в ожидании суда. В январе 2021 года кассационная инстанция отменила предыдущие приговоры и назначила новый апелляционный процесс, в результате которого бывший игрок «Ювентуса» и был оправдан.

Ранее, 18 июля 2022 года, сообщалось, что машину игрока итальянского футбольного клуба «Милан» Тимуэ Бакайоко в Италии остановили полицейские и, резко схватив за руки, стали обыскивать полузащитника. Как оказалось, машину спортсмена остановили по ошибке, перепутав его с наркобароном. Он и другой человек в салоне автомобиля были похожи на темнокожих людей, находившихся в розыске по ориентировке по подозрению в распространении наркотиков.

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