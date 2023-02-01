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Марочко: российской армии осталось 10 км до полного окружения Артемовска

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Российским войскам осталось пройти 10 км, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил военный эксперт, подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала 1 февраля.

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«Сейчас ситуация [в Артемовске] у украинских военнослужащих очень сложная, поскольку по флангам этот населенный пункт уже обошли наши военнослужащие», — сказал он.

По словам Марочко, у украинских военных есть шанс сбежать, а не спланировать отход, потому что все дороги, которые ведут в населенный пункт, обстреливаются ВС РФ. При этом попытка отхода может обернуться для украинских войск катастрофой, отметил он.

Ранее в этот день помощник врио Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Артемовск находится в оперативном окружении, российские силы смыкают кольцо за городом. Кроме того, сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр – Артемовск.

В тот же день стало известно, что российские военные практически обошли с трех сторон Артемовск. Как пояснил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев, идет интенсивное выбивание противника.

До этого, 31 января, Марочко заявил, что освобождение Артемовска российскими войсками неизбежно, однако украинская сторона продолжает сопротивляться и перебрасывать ресурсы из города Часов Яр.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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