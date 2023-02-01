Две женщины пострадали в массовом ДТП под Рязанью

В поселке Искра под Рязанью в результате массового столкновения легковушек пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 1 февраля в районе полудня на 1-м км автодороги Рязань – Ряжск. Столкнулись Toyota Highlander, «Лада Приора» и Nissan Note.

В результате пострадали 47-летняя водитель «Лады» и ее 51-летняя пассажирка, пишет РИА «7 новостей». Им потребовалась медпомощь. По факту ДТП организована проверка.

31 января в Тамбове девушка 2003 года рождения за рулем Hyundai Solaris при повороте налево не уступила «Ладе Веста», машины столкнулись. В результате пострадали три пассажирки молодой автомобилистки.