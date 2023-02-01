В Госдуме оценили планы Швейцарии пересмотреть отношения с Россией

Швейцария всегда представлялась нейтральной страной. Однако она не прошла проверку на прочность, позволив втянуть себя в политические разборки. Об этом 1 февраля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день МИД Швейцарии опубликовал отчет о внешней политике за 2022 год. В нем, в частности, сказано, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией.

«Швейцария всегда заявляла себя нейтральной стороной, которая уважает всех и вся. Но, к сожалению, проверку на прочность она не прошла, потому что сегодня она волей-неволей оказывается втянута в политические разборки. Запад сумел отчасти втянуть Швейцарию, подключив ее к разного рода санкциям. На самом деле для нас это особой роли не играет, пусть они включают нас в санкционные списки, еще что-то делают», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Белик добавил, что для Швейцарии было бы лучше и дальше оставаться нейтральной страной, но она «идет по другому пути».

«Я предполагаю, что там будет что-то враждебное нашей стране. Но в любом случае мы победим, а вот после победы посмотрим, как будет себя вести Швейцария и другие страны», — заключил парламентарий.

19 января начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти страны не исключают возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом он указал, что в Швейцарии нет законодательных инструментов для изъятия активов РФ.

Однако после этого министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан отметил, что передача Украине замороженных в Берне российских активов нарушила бы гарантированное Конституцией право на собственность.

21 декабря 2022-го власти Швейцарии приняли решение внести в санкционные списки еще 141 физическое лицо и 49 компаний из России. Кроме того, страна присоединилась к санкциям ЕС в отношении ряда физлиц и компаний из Ирана якобы из-за оказания военной поддержки России.