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Кикбоксер Туйнов рассказал об ожиданиях от боя Романкевича и Кавалари в Минске

Кикбоксер Туйнов рассказал, что ждет «мощной зарубы» от Романкевича и Кавалари на турнире в Минске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, что ждет «мощной зарубы» от боя бразильского кикбоксера Сауло Кавалари и белорусского спортсмена Петра Романкевича, который в этом месяце состоится в Минске. Своими ожиданиями в среду, 1 февраля, спортсмен поделился в беседе с «Известиями».

Туйнов признался, что еще в 2019 году наблюдал за выступлением Романкевича на чемпионате мира и рад увидеть российского бойца в амплуа профессионального кикбоксера. При этом Кавалари, заметил он, в последнее время часто появлялся в российских турнирах поп-ММА.

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«Это те бойцы, которые попробовали себя в поп-ММА, и возвращаются в кикбоксинг. Я не могу представить, как Кавалари сейчас будет бить ногами, но на руках это будет мощная заруба», — сказал Туйнов.

Он добавил, что ему будет интересно понаблюдать, как оба спортсмена смогут адаптироваться к кикбоксерскому рингу и вновь прочувствовать, что такое темп и динамика в кикбоксинге.

Днем ранее свой прогноз на исход поединка Романкевича и Кавалари сделал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

По его словам, оба бойца технически оснащены очень хорошо. Кавалари — бывший чемпион, но фаворитом турнира, по мнению Гаджиева, все-таки является Романкевич. Он также отметил, что существенную роль в исходе боя может сыграть факт места проведения поединка. «Романкевич дерется у себя дома, а дома, как говорится, стены помогают», — заявил «Известиям» глава AMC Fight Nights.

Открытие сезона 2023 года «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдет четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга.

Одним из самых ожидаемых событий вечера станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари. Также на ринге сразятся Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес. Их состязание пройдет в статусе реванша, так как в августе 2022 года спортсмены уже встречались и бой завершился победой Родригеса.

Кроме того, в рамках турнира сразятся звезда поп-ММА Артем Тарасов и чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян. В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию турнира, которая начнется 17 февраля в 23:00 мск.

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