Депутат Верховной рады сообщил о возможной отставке главы минобороны Украины

Алексей Резников, занимающий пост министра обороны Украины, может уйти с этой должности и возглавить минюст. Об этом 1 февраля сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Могу подтвердить, что есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить минюст. Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока непонятно», — написал он.

В настоящее время министром юстиции Украины является Денис Малюська.

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупционными скандалами, произошли в последние две недели.

24 января Кабинет министров страны отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей. В частности, с постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Кроме того, были поддержаны предложения украинского президента по увольнению еще ряда должностных лиц.

В этот же день в отставку подали два заместителя министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Лукеря сообщил, что принял решение покинуть свой пост еще в начале года, однако согласовали его не сразу, его коллега причины своего ухода не уточнил.

Тогда же написал заявление об увольнении и заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко. В соцсетях он поблагодарил президента страны и глав областных военных администраций, с которыми работал, и прикрепил свою фотографию с заявлением.

Свои посты покинули также генпрокурор Украины Алексей Симоненко и замминистра обороны страны Вячеслав Шаповалов.

30 января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак убирает из кабинета министров страны нелояльных чиновников и лиц из «старого» окружения президента.