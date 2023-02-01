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В Минэнерго заявили об отсутствии проблем в работе нефтепровода «Дружба»

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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» после попытки обстрела в Брянской области со стороны украинских военных в настоящее время нет, рассказал журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

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«Пока [«Транснефть»] не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем [с прокачкой], хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода», — отметил он.

31 января со стороны Украины была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково нефтепровода «Дружба». Пострадавших нет, сам трубопровод работает штатно.

Пресс-секретарь и советник президента «Транснефти» Игорь Демин подчеркнул, что станция используется в разовом режиме при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба». Последний раз НПС включалась на несколько часов в прошлом году.

Трубопровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Основные поставщики российской нефти на этом маршруте — «Татнефть», «Лукойл» и «Роснефть», а покупатели — венгерские компании MOL и Unipetrol.

Из-за ударов ВСУ в ряде регионов РФ с 19 октября 2022 года введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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