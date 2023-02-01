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Корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов подстанции в Новой Каховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в среду, 1 февраля, показал последствия обстрелов подстанции в Новой Каховке в Херсонской области.

По словам корреспондента, в подстанцию попало несколько снарядов. На кадрах видно, что линии электропередачи оборваны, на земле осталась глубокая воронка от удара. Еще один снаряд попал в опору подстанции, часть бетонной плиты около нее разбита в крошку. Также Тимашев показал обломки ракеты. Он подчеркнул, что осколков от боеприпасов на территории подстанции очень много.

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Как пояснил корреспондент, Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно пытаются обесточить город и весь Каховский район. И подстанцию обстреливают регулярно, причем не только из ствольной артиллерии.

«После обстрелов подстанции выбивало окна. Что могли — сделали, закрыли подстанцию, потому что здесь находятся люди. Очень опасно», — рассказал работник.

Удары по подстанции, которая питает практически весь город, ВСУ нанесли вечером 31 января.

До этого, 28 января, украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Тогда ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

В ночь на 23 января также ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив 14 снарядов из артиллерии. В результате получил разрушения многоквартирный дом. Тогда же украинские войска обстреляли и Каховку, удар пришелся рядом с больницей.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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