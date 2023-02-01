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Президент Польши отказался передавать Киеву истребители

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Фото: ТАСС/EPA/JAKUB KACZMARCZYK
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Польша не будет передавать Украине истребители, снижая свой военный потенциал, заявил 1 февраля президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе.

«У нас в данный момент есть около 50 истребителей F-16. Мы ожидаем поставок в Польшу истребителей F-35, так как соответствующие контракты были подписаны несколько лет назад. <…> Мы готовы говорить с союзниками о поддержке Украины, но повторяю еще раз, что мы помогаем Украине, но и заботимся также о безопасности Польской Республики в рамках НАТО», — сказал Дуда.

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Вместе с тем Дуда пообещал Киеву еще одну партию танков. В частности, Т-72, РТ-91. Кроме того, он заявил, что Польша отправила на Украину «уже очень много оружия».

«Мы отправили на Украину более 240 танков, мы отправили более 100 бронированных транспортных средств, мы отправили десятки тысяч автоматов, мы отправили огромное количество боеприпасов», — отметил польский президент.

Вместе с тем ранее в этот же день замминистра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что передача Киеву истребителей F-16 — слишком сложное мероприятие.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности передать Украине F-16, уточнив, что еще не получал соответствующих запросов от Киева. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из определенных критериев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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