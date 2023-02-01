Сбивший трех пешеходов в Москве водитель Porsche арестован до 25 марта

Суд избрал водителю автомобиля Porsche Cayenne, сбившему трех пешеходов в Москве, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП»).

Авария произошла 24 января на улице Нижние Поля в районе дома 21 в Москве. Водитель сбил трех пешеходов, после чего скрылся, оставив автомобиль заведенным. Вместе с ним скрылся и пассажир. В больницу с многочисленными травмами попали двое сбитых пешеходов.

Водителя машины задержали 30 января в Ярославле. По его версии, ДТП произошло после того, как он выехал из автосервиса, а причиной стал неконтролируемый занос автомобиля. Он рассказал, что после аварии пошел на работу и переоделся, так как был в тапочках и майке. А в полицию не пошел из-за страха.

Ранее сообщалось, что полиция нашла хозяйку автомобиля. По данным «Известий», машина зарегистрирована на 23-летнюю девушку, которая сама в момент аварии не сидела за рулем. При этом ее родители оказались не в курсе, что их дочь владеет иномаркой, стоимость которой составляет около 1,5 млн рублей.

В прошлом этот турбированный Porsche Cayenne почти каждый год менял владельца и попадал в аварии. Также на него выписывались штрафы за превышение скорости.