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Подростки осквернили памятник «музы блокадного Ленинграда» поэтессы Берггольц

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Фото: 78.ru/78.ru
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В Санкт-Петербурге подростки надругались над памятником советской поэтессы Ольги Берггольц, автора слов «Никто не забыт, ничто не забыто». Об этом в среду, 1 февраля, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидца инцидента Ольгу Котельникову.

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Инцидент произошел вечером 30 января в Палевском саду Невского района. Как рассказала женщина, во время прогулки с собакой она увидела, как четверо школьников около монумента поэтессы ведут себя громко и вызывающе.

«Подошла поближе и стала наблюдать картину, как товарищ <...> гладит ноги памятника, грубо говоря, Ольги Берггольц. У меня, конечно, шок», — сказала Котельникова.

Жительница Санкт-Петербурга подошла к подросткам и начала рассказывать им о снятии блокады Ленинграда и о самой Ольге Берггольц, но в ответ услышала нецензурную брань.

Когда Котельникова достала телефон, чтобы сфотографировать школьников, один из них решил попозировать. Он встал одной ногой на возложенные цветы, а второй на постамент, и показал нацистское приветствие под смех компании.

Женщина написала заявление в полицию, попросив привлечь подростков к уголовной ответственности.

В районной администрации телеканалу заявили, что считают поведение подростков у памятника Берггольц возмутительным.

«Это оскорбление не только памяти поэтессы, которая стала символом блокадного города, это оскорбление исторической памяти каждой ленинградской семьи», — отметили в администрации.

Личности школьников пока не установлены, их разыскивает полиция.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

Ранее, в сентябре 2022 года, в городе Каменске-Уральском Свердловской области подростки поставили самокат над Вечным огнем и якобы «пожарили картошку». Их личности установлены. Главного участника инцидента поставили на учет в службе ПДН. В отношении матери правонарушителя составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Юноши были помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 24 часа.

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