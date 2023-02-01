Восемь граждан РФ пострадали из-за схода лавины в Индии

Восемь россиян, отдыхавших на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, пострадали из-за схода лавины. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сотрудника полиции Баракуллы, где сошла лавина.

Сообщается, что никто из пострадавших россиян не получил тяжелые травмы, однако все они были перемещены в медучреждения и находятся под присмотром врачей.

Известно, что всего в результате инцидента погибли два туриста из Польши и еще 19 человек пострадали. В полиции добавили, что тела погибших иностранцев также были доставлены в полицию для проведения формальных мероприятий.

Ранее, 17 января, появилась информация о том, что на шоссе недалеко от города Ньингчи сошла лавина. Позднее, 20 января, выяснилось, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате схода лавины возле автомобильного тоннеля в Тибетской автономной области КНР.