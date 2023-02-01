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Сотрудники DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР

«РИА Новости»: четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Сытого
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Фото: ТАСС/Посольство России в ЦАР
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По делу о покушении на главу Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого задержаны четыре сотрудника компании экспресс-доставки грузов DHL. Об этом 1 февраля сообщил «РИА Новости» высокопоставленный источник в полиции ЦАР.

Источник добавил, что в расследовании этого дела есть подвижки.

«По итогам этих расследований по ордеру на задержания помещены (под стражу. — Ред.) четверо подозреваемых: трое мужчин и одна женщина. Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги», — сказал он.

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Все подозреваемые являются сотрудниками DHL. Свою вину они отрицают.

О покушении на Сытого стало известно 16 декабря 2022 года. Глава Русского дома получил анонимную посылку и вскрыл ее, после чего произошел взрыв. В результате Сытый был госпитализирован. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал произошедшее терактом.

Позже в этот день на месте покушения была найдена записка с угрозами от «французов» с требованием «убраться из Африки».

В свою очередь МИД РФ назвал нападение на Сытого попыткой помешать деятельности Русского дома в Банги и навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами.

19 декабря Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения.

В этот же день глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что российские представители будут участвовать в расследовании покушения на Сытого. Он также добавил, что происшествие следует расценивать как террористический акт, однако он усомнился в том, что это может быть частью «глобальной охоты» на россиян.

20 декабря по данному делу арестовали ряд сотрудников компании DHL. В частности, заместителя генерального директора и менеджера по операциям, который забрал посылку из аэропорта. По словам задержанных, у них не было устройства, с помощью которого можно было бы определить, содержит ли посылка взрывчатку.

21 декабря премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил, делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР рано. Он отметил, что расследование продолжается, поэтому стоит дождаться его окончания.

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