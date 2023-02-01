В Израиле семья отказалась покупать билет ребенку и оставила его в аэропорту

Семья из Бельгии, которая отдыхала в Израиле, отказалась покупать своему ребенку авиабилет, бросив его на стойке регистрации в коляске, сообщила 31 января газета The Jerusalem Post.

Инцидент произошел в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Семейная пара собиралась лететь на рейсе ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в Брюссель. Оставив сына, бельгийцы пошли на паспортный контроль вдвоем.

Работники аэропорта, которые стали очевидцами произошедшего, связались с сотрудниками полиции. Менеджер стойки регистрации Ryanair рассказала, что «все были в шоке».

«Мы никогда не видели ничего подобного. Мы не могли поверить в то, что увидели», — подчеркнул собеседник The Jerusalem Post.

После этого семью задержали и отправили на допрос, детали которого пока не разглашаются.

В апреле прошлого года жительница города Волжский на неделю оставила одну свою девятилетнюю дочь почти без еды в квартире. Из еды у ребенка было только два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба. На крики ребенка отозвалась прохожая, которая и вызвала полицию.