Реклама
Прямой эфир
Мир
В Вене протестующие потребовали отменить санкции против РФ
Экономика
«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Общество
В Минтруде заявили о влиянии индексации пособий на 16 млн россиян
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине
Армия
В МО сообщили об уничтожении производства боеприпасов для ВСУ в Сумской области
Общество
После освобождения Волновахи в город вернулись 2 тыс. жителей
Мир
Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

В Израиле семья отказалась покупать билет ребенку и оставила его в аэропорту

Семья из Бельгии не захотела покупать ребенку билет на самолет и оставила его в коляске на стойке регистрации
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Gil Cohen Magen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семья из Бельгии, которая отдыхала в Израиле, отказалась покупать своему ребенку авиабилет, бросив его на стойке регистрации в коляске, сообщила 31 января газета The Jerusalem Post.

Инстинкт разложения: что заставляет матерей быть жестокими
Эксперты рассказали «Известиям» о корнях девиантного материнства

Инцидент произошел в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Семейная пара собиралась лететь на рейсе ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в Брюссель. Оставив сына, бельгийцы пошли на паспортный контроль вдвоем.

Работники аэропорта, которые стали очевидцами произошедшего, связались с сотрудниками полиции. Менеджер стойки регистрации Ryanair рассказала, что «все были в шоке».

«Мы никогда не видели ничего подобного. Мы не могли поверить в то, что увидели», — подчеркнул собеседник The Jerusalem Post.

После этого семью задержали и отправили на допрос, детали которого пока не разглашаются.

В апреле прошлого года жительница города Волжский на неделю оставила одну свою девятилетнюю дочь почти без еды в квартире. Из еды у ребенка было только два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба. На крики ребенка отозвалась прохожая, которая и вызвала полицию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023