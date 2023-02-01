Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

Япония выделила $170 млн в виде гранта на восстановление критически важной инфраструктуры Украины. Об этом 1 февраля сообщило украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

«Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности восстановление критической инфраструктуры», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По условиям предоставления помощи средства пойдут на закупку японских товаров и оплату услуг для восстановления инфраструктуры Украины.

Ранее в этот же день сообщалось, что Япония планирует онлайн-саммит G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского в годовщину начала спецоперации, пишет «Газета.Ru».

С 22 января в Японии началось обучение украинских саперов. Кроме того, Токио передаст Киеву четыре миноискателя и проведет инструктаж по их использованию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.