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Карта спецоперации на Украине 1 февраля

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 февраля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, группировка «Восток» ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара. Также ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на донецком направлении, уничтожено свыше 100 военных ВСУ.

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На купянском направлении за сутки было уничтожено до 30 бойцов ВСУ. Потери украинской армии на краснолиманском направлении за сутки составили до 95 военных.

Он также сообщил, что ВС РФ уничтожили в Сумской области цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР.

ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 60 военных, гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20. Также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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