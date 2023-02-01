Карта спецоперации на Украине 1 февраля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 февраля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, группировка «Восток» ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара. Также ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на донецком направлении, уничтожено свыше 100 военных ВСУ.

На купянском направлении за сутки было уничтожено до 30 бойцов ВСУ. Потери украинской армии на краснолиманском направлении за сутки составили до 95 военных.

Он также сообщил, что ВС РФ уничтожили в Сумской области цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР.

ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 60 военных, гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20. Также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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