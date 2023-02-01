Жители Хабаровского края отдали мошенникам 6 млн рублей за сутки

Жители Хабаровского края лишились 6 млн рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

По словам 37-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре, ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что от ее имени поступила подозрительная заявка на кредит. Собеседник убедил потерпевшую оформить «встречный» заем и перевести средства на «безопасный» счет. Ущерб составил больше 2,1 млн рублей.

Аналогичную схему мошенники использовали в отношении пенсионера из Комсомольска-на-Амуре, который согласился перечислить 1,14 млн рублей, а также 82-летней пенсионерки, которая лишилась больше 2 млн рублей.

В разговоре с 44-летней комсомольчанкой злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что в отношении ее счетов проводится мошенническая атака. Потерпевшая перевела на «безопасный» счет 1 млн рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что с начала 2023 года жители Якутии отдали мошенникам больше 34 млн рублей.