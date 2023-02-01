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Гагин: российские военные нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр – Артемовск

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Российские военные нанесли удары по колоннам украинской техники, которые передвигались по трассе между Артемовском (украинское название — Бахмут) и Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 1 февраля помощник врио главы ДНР Ян Гагин.

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Он отметил, что частично данная трасса уже контролируется войсками РФ и удары по колоннам противника, которые возят снабжение, уже наносились и до этого. Кроме того, данная дорога — единственная из оставшихся, по которой Киев еще может снабжать свою группировку.

«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — сообщил Гагин телеканалу «Россия 24».

Помощник врио главы ДНР также добавил, что ситуация в Артемовске тяжелая, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день теряют там сотни военнослужащих.

Ранее 1 февраля полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что российские военные практически обошли с трех сторон город Артемовск.

До этого, 30 января, советник врио главы ДНР Ян Гагин допустил, что Артемовск может быть окружен в течение нескольких дней. По его словам, российским военнослужащим важно при этом не только выполнить боевые задачи, но и сберечь людей и технику.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

27 января командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут потери на подступах к Артемовску. Он подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о начале СВО было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

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