Военный историк объяснил желание Украины получить дроны-камикадзе вместо танков

Украина рассчитывала получить от Запада современные модели танков, но ей будут переданы старые версии. Поэтому теперь в Киеве звучат призывы взять вместо танков дроны-камикадзе. Об этом 1 февраля «Известиям» сказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что поставка Киеву обещанного США 31 танка Abrams M1 обойдется в сумму, на которую можно произвести 400 тыс. дронов-камикадзе. По словам Геращенко, дроны эффективнее в бою.

«Я думаю, что Украина, требуя танки, рассчитывала получить современные модели, те модели, которые находятся на вооружении стран НАТО. Речь идет о танках, имеющих цифровые системы управления огнем, способные в режиме онлайн отображать ситуацию на поле боя», — сказал Кнутов.

Эксперт отметил, что танки Abrams, которые Вашингтон планирует передать Киеву, будут достаточно современные, но без электроники и без брони, которая отличалась бы высокой прочностью.

«Поставка более старых танков не позволяет Украине организовать боевые действия таким образом, чтобы можно было взаимодействовать с различными войсками и пробить российскую противотанковую оборону. Поэтому стали звучать голоса о том, что вместо старых танков целесообразнее поставить современные дроны, которые имеют большую эффективность, чем танки, которые разработаны еще в прошлом веке», — заключил он.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. 27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков займет много месяцев.

Замглавы МИДа Сергей Рябков 30 января сказал, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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