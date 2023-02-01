Храм XVIII века восстановят в первозданном виде в Забайкалье

Реконструкцию храма Успения Пресвятой Богородицы проведут в селе Калинино Нерчинского района Забайкалья. Строение планируют сохранить в изначальном облике XVIII века.

По данным регионального Фонда развития, работы стартуют с наступлением тепла. До начала ремонта необходимо выполнить историко-культурную экспертизу научно-проектной документации. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

На составление документации руководство Быстринского ГОКа направило 20 млн рублей. В храме уже демонтированы купола и установлены строительные леса.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске планируют построить храм Всех Святых, в земле Карельской просиявших. Он расположится на набережной Онежского озера. Ожидается, что церковь возведут к 800-летию крещения Карелии в 2027 году.