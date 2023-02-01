Почти 40% россиян боятся есть свежие овощи зимой

39% россиян зимой отказываются от свежих овощей, поскольку не уверены в их качестве, и в том числе опасаются повышенного содержания в них пестицидов. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании Grodan.

«Сразу 20% опрошенных сообщили, что зимой принципиально не едят свежие овощи, так как не сомневаются, что они содержат много пестицидов и, следовательно, вредны для организма. 7% придерживаются такой же позиции, потому что не знают, в каких условиях была выращена эта продукция. Еще 12% отмечают, что стараются избегать зимних овощей, потому что они безвкусные», — рассказали эксперты.

Из тех, кто покупает свежие овощи зимой, 28% не делают различия между местными и импортными продуктами, 25% едят только местное, а 8% — только импортное, добавили аналитики.

Также в компании сообщили, что половина опрошенных уверены, что сезонные овощи вкуснее, а 19% называют зимнюю продукцию из теплиц «ватной» на вкус. Впрочем, еще 33% не видят никакой разницы, добавили эксперты.

«И они правы. Дело в том, что те же огурцы, помидоры и перцы и летом, и зимой выращиваются практически в одинаковых условиях: в теплицах, на специальных субстратах (а не в открытом грунте) и с досветкой, при поддержке стабильного микроклимата. У аграриев просто нет необходимости добавлять какие-то усилители роста, ведь это и лишние затраты, и вопрос репутации бренда», — сказал кандидат сельскохозяйственных наук, технический консультант Grodan Даниил Федоров.

Аналогично дела обстоят и с пестицидами — их используют для борьбы с болезнями и вредителями, а эта проблема зависит не от времени года, а от условий в теплице, отметил он.

По словам эксперта, современные тепличные хозяйства обычно используют для выращивания овощей субстраты из каменной ваты, которые создают благоприятную среду для растений, не требующую большого количества удобрений.

25 января диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала не хранить некоторые фрукты рядом друг с другом. Специалист привела в пример яблоки и бананы. По ее словам, бананы рядом с яблоками созревают быстрее, а затем начинают гнить. То же самое происходит и с апельсинами. Соломатина добавила, что бананы, манго и киви — это фрукты, производящие этилен, они могут вызывать преждевременную порчу продукта и увеличивать количество пищевых отходов.