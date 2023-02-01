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В Минтруде заявили о влиянии индексации пособий на 16 млн россиян

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Фото: ТАСС/dpa/Sebastian Gollnow
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Индексация социальных пособий, произошедшая 1 февраля, коснется 16 млн россиян. Об этом в этот день заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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«С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 млн граждан. Повышение коснется мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми — единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — сказал он журналистам.

Ранее, 26 января, президент России Владимир Путин поставил задачу российскому правительству добиться в 2023 году роста реальных зарплат граждан, а также снижения бедности.

19 января Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, куда в том числе входят пособия по уходу за ребенком, страховые выплаты, а также пособия инвалидам, ветеранам и чернобыльцам.

До этого, 19 декабря, Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Утверждалось, что закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее, 12 декабря, Путин дал поручение кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года до их фактического темпа роста. Он также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

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