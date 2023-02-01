В США тренер по баскетболу выдала себя за 13-летнюю ученицу для победы в матче

Взрослая помощница тренера по баскетболу выдала себя за 13-летнюю спортсменку во время матча школьных команд в американском городе Портсмут. Как сообщил 1 февраля телеканал WAVY TV, 22-летняя Арлиша Бойкинс надела форму с номером ученицы и вышла вместе нее на матч, чтобы обеспечить победу своей команде.

Инцидент произошел во время матча команды «Нансемонд-Ривер» с командой школы «Черчленд», которую тренирует Бойкинс. Воспользовавшись тем, что ученица на время игры уехала из города, тренер надела ее форму и без проблем обыграла детей.

Известно, что в итоге школа уволила как саму Бойкинс, так и главного тренера команды, который одобрил ее поступок. Кроме того, все юные баскетболисты с согласия родителей приняли решение отказаться от дальнейшего участия в текущем сезоне чемпионата.

Отец девочки, за которую попыталась выдать себя тренер, заявил, что его дочь была не в курсе данной махинации, а сам он пребывает в шоке от произошедшего. Мужчина также потребовал от школы принести извинения его семье и заявил, что его дочь решила перейти учиться в другое учебное заведение.

Ранее, 7 января, сообщалось, что в американском Чикаго сотни учителей и других школьных работников обвинены в педофилии. Согласно отчету управления генерального инспектора государственных школ города, департамент обосновал более 300 обвинений в неправомерном поведении сотрудников образовательных учреждений из более чем 600 поступивших жалоб за последние два года. Некоторые из учителей сексуально домогались своих учеников или вступали с ними на протяжении некоторого времени в половую связь. Другие же также вели с несовершеннолетними пикантную переписку.