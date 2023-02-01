Четыре автопроизводителя изменили цены на машины в России

За первый месяц 2023 года четыре компании поменяли цены на свои автомобили. При этом изменение стоимости коснулось как некоторых моделей, так и отдельных комплектаций, сообщает в среду, 1 февраля, агентство «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена Авто».

Как отмечают эксперты, в январе цены на свои автомобили подняли два китайских и два российских бренда. Так, китайский производитель Haval поднял цены на кроссовер F7 и купе-кроссовере F7x в топовой версии Tech Plus. Цены на эти машины выросли на 50 тыс. рублей .

«Таким образом, в данной комплектации первая модель стала дороже на 1,6%, а вторая — на 1,5%», — говорится в публикации.

Стоимость одной из своих моделей также повысила компания Changan. Речь идет о кроссовере UNI-K, который во всех комплектациях стал дороже на 120 тыс. рублей, или на 3,4–3,6%.

Примеру китайцев последовали и российские производители. В частности, Ульяновский автозавод повысил цены на несколько своих автомобилей, которые в итоге прибавили в цене от 1,6 до 4%. Среди них легковые автомобили УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап». В базовых комплектациях они подорожали на 30 тыс. рублей. А вот коммерческая модель УАЗ «Профи» стала дороже на 30–78 тыс. рублей.

При этом внедорожник LADA Niva Legend, наоборот, подешевел. В версии Luxe’22 он стоит на 8 тыс. рублей меньше (–0,9%).

Ранее, 31 января, эксперты «Авто.ру» назвали выросшие в цене марки автомобилей с пробегом. Рекордный рост в денежном эквиваленте наблюдается среди премиум-автомобилей: Lexus LX стал стоить больше на 1,1 млн рублей. Существенно подорожал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 — на 700 тыс. рублей. Из отечественных авто сильнее всех прибавил в цене «УАЗ Патриот» — почти в полтора раза, или на 450 тыс. рублей.