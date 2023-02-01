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В Госдуме оценили призыв Литвы высылать российских послов

Депутат Чепа обвинил прибалтийские страны в усугублении отношений между Россией и Западом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что призыв МИДа Литвы к высылке российских послов из стран Европы является результатом русофобской политики, зашкаливающей в странах Прибалтики.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 1 февраля, Чепа отметил, что на сегодняшний день страны Прибалтики и Польша активнее всего поставляют оружие и оказывают наибольшую помощь Украине относительно своего ВВП и военных возможностей.

«Прибалтийские страны буквально пытаются поджигать конфронтацию и постоянно делают всё, чтобы усугубить отношения между Россией и Западом», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил сожаление относительно «того бреда, который нес президент» Литвы Гитанас Науседа при поддержке МИД страны.

«Они выбрали свой путь, они долго будут потом об этом жалеть. Но будет страдать от этого литовский народ», — добавил Чепа.

По его словам, взаимная высылка послов также затруднит поддержку проживающих в республике россиян.

31 января президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители. По его словам, нужно «переступить эти красные линии», отмечает сайт kp.ru.

Также 31 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал европейские страны выслать представителей РФ, пишет REGNUM. По его мнению, российские диппредставительства перестали быть дипломатическим институтом и превратились в «пропагандистские организации», пишет НСН.

В тот же день в Кремле отреагировали на весьма агрессивный настрой Польши и стран Прибалтики. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти Польши и стран Прибалтики готовы пойти на всё ради роста конфронтации с Россией, при этом они не задумываются о последствиях, пишет Life.ru.

30 января глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не является сторонником разрыва отношений с Польшей и странами Прибалтики, но не исключает, что в ходе «русофобского ража» эти страны примут такое решение, пишет RT.

Ранее МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Министерство отметило недружественный шаг республики по серьезному сокращению числа работников в российском посольстве в Таллине. В МИД РФ подчеркнули, что это лишь подтверждает курс на целенаправленное разрушение отношений между двумя государствами, отмечает телеканал «360».

При сложившейся ситуации посол Эстонии Маргус Лайдре покинет Россию 7 февраля. Известно, что и российский представитель Владимир Липаев обязан уехать из Эстонии в тот же день.

В апреле 2022 года правительства Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение выслать часть сотрудников российских диппредставительств. В ответ в России были закрыты консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове.

Во внешнеполитическом ведомстве России объяснили решение принципом взаимности, а также тем, что власти трех республик оказывают «военную помощь киевскому режиму».

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