Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на важность продолжения действия ДСНВ
Политика
В Госдуме предрекли Украине туманное будущее
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Общество
В Минтруде заявили о влиянии индексации пособий на 16 млн россиян
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине
Армия
В МО сообщили об уничтожении производства боеприпасов для ВСУ в Сумской области
Спорт
Федор Емельяненко подтвердил завершение спортивной карьеры после боя с Бейдером
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине
Сюжет:

В Вене протестующие потребовали отменить санкции против РФ

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятки человек собрались на акции протеста у штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie в Вене, информирует 1 февраля корреспондент «РИА Новости».

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

Митингующие требуют снижения цен на электроэнергию, которые подлетели из-за антироссийских санкций, кроме того, австрийцы стремятся добиться от местных властей отказа от санкционной политики и сохранения нейтралитета в украинском конфликте. Многие из митингующих держат в руках государственные флаги, отмечает корреспондент.

Участники акции отметили, что РФ продолжала тщательно соблюдать обязательства по газовым поставкам, однако искусственные ограничения со стороны Евросоюза (ЕС) привели к тому, что газ пришлось закупать в других государствах по завышенной стоимости.

Аналогичная акция уже проводилась в Вене 10 декабря прошлого года. Тогда на митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях в отношении России вышли несколько сотен жителей. Собравшиеся выдвигали требование сохранять нейтралитет Австрии и принимать больше усилий в борьбе с нелегальной миграцией. Также митингующие требовали, чтобы власти незамедлительно попытались организовать мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023