В Вене протестующие потребовали отменить санкции против РФ

Десятки человек собрались на акции протеста у штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie в Вене, информирует 1 февраля корреспондент «РИА Новости».

Митингующие требуют снижения цен на электроэнергию, которые подлетели из-за антироссийских санкций, кроме того, австрийцы стремятся добиться от местных властей отказа от санкционной политики и сохранения нейтралитета в украинском конфликте. Многие из митингующих держат в руках государственные флаги, отмечает корреспондент.

Участники акции отметили, что РФ продолжала тщательно соблюдать обязательства по газовым поставкам, однако искусственные ограничения со стороны Евросоюза (ЕС) привели к тому, что газ пришлось закупать в других государствах по завышенной стоимости.

Аналогичная акция уже проводилась в Вене 10 декабря прошлого года. Тогда на митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях в отношении России вышли несколько сотен жителей. Собравшиеся выдвигали требование сохранять нейтралитет Австрии и принимать больше усилий в борьбе с нелегальной миграцией. Также митингующие требовали, чтобы власти незамедлительно попытались организовать мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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