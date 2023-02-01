Жителей Курильских островов предупредили о сильных метелях

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на территории Курильских островов 2 и 3 февраля. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ураганный ветер. На территории муниципалитетов пройдет сильный снег с метелью.

В администрации муниципалитетов направили экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. МЧС контролирует обстановку, связанную с прохождением циклона. Жителей Курил просят не покидать населенные пункты без необходимости. Туристическим группам, которые находятся на маршрутах, следует переждать метель в подготовленных местах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге синоптики спрогнозировали наступление «настоящей зимы» под воздействием циклона на этой неделе. Температура воздуха опустится до –5 градусов.