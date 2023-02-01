Дополнительные поезда пустят в Москву из Нижнего Новгорода

В февральские праздники из Нижнего Новгорода в Москву пустят дополнительные поезда. Три поезда Москва – Киров будут курсировать через Нижний Новгород.

Также из столицы до Нижнего Новгорода запустят сдвоенные скоростные поезда «Ласточка», рассказали ИА «НьюсНН» в пресс-службе Горьковского железной дороги.

Кроме того, из столицы Поволжья в Кисловодск также назначат дополнительные поезда в период февральских праздников.

А в апреле планируется пустить прямой поезд из Нижнего Новгорода до Лабытнанги.

Ранее, в сентябре, из Нижнего Новгорода в Карелию запустили туристический поезд. Состав следовал по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Сортавала – Рускеала – Петрозаводск – Нижний Новгород. Рейсы совершались в период с 9 по 12 сентября.