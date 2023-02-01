Новую ледовую переправу через Амур открыли в Хабаровском крае

Еще одну ледовую переправу через реку Амур открыли в Хабаровском крае. Проезд находится в районе поселка Черный Мыс на Майкано-Силасунской магистрали.

Переправа протяженностью 1,7 км является первой поставленной на учет в Комсомольском районе. Грузоподъемность автозимника составляет 40 т, пишет ИА AmurMedia.

Всего в Хабаровском крае работает 20 ледовых переправ. Они имеют социальное значение, соединяя между собой населенные пункты, или технологическое — для перевозки грузов предприятий.

Каждая из переправ отвечает требованиям безопасности, эксплуатацию обеспечивают собственники или обслуживающие организации. На берегах устанавливают дорожные знаки, оповещающие об ограничении скорости и грузоподъемности. Регулярно осуществляется контроль состояния и толщины льда.