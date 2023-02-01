Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на важность продолжения действия ДСНВ
Политика
В Госдуме предрекли Украине туманное будущее
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Общество
В Минтруде заявили о влиянии индексации пособий на 16 млн россиян
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине
Армия
В МО сообщили об уничтожении производства боеприпасов для ВСУ в Сумской области
Спорт
Федор Емельяненко подтвердил завершение спортивной карьеры после боя с Бейдером
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

Женщина рассказала о гибели мужа в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юлия, супруга скончавшегося в машине полиции жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрин 1 февраля заявила, что правоохранители применяли к нему жестокие методы задержания.

Шамрина 29 января задержали возле психбольницы. Причиной задержании сотрудники ППС назвали алкогольное опьянение мужчины. По словам Юлии, супруга не проверяли на алкотестере, а сразу повезли в отдел полиции. Женщина находилась рядом и была свидетелем этих и последующих событий.

Архивное тело: как удается задерживать преступников, объявленных в розыск годы назад
Оцифрованные досье помогают найти беглецов от закона

«Он высоченный — 190 см, в плечах очень широкий. Там такой отсек [у автомобиля] малюсенький, они заламывают под таким углом здорового мужика, упирают туда головой, а тело задирают наверх и засовывают ноги внутрь. Я говорю: «Вы ему так шею свернете». Они говорят: «Ничего, он по пути перевернется», рассказала Юлия «Известиям».

Она последовала за полицейским автомобилем. Однако возле участка ее мужа вытащили из машины без сознания, а прибывшие на место медики констатировали смерть. По словам женщины, у мужа была сломана шея. Кроме того, у него была вмятина на носовой перегордке и ссадины на голове.

«Удар был такой силы, с такой жестокостью, что у него просто не было возможности как-то отреагировать», — рассказала Юлия.

В пресс-службе МВД по Свердловской области попросили дождаться результатов проверки и официального заключения, призвав не делать однозначные выводы о виновности сотрудников полиции.

По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ о превышении полномочий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023