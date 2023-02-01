Женщина рассказала о гибели мужа в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле

Юлия, супруга скончавшегося в машине полиции жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрин 1 февраля заявила, что правоохранители применяли к нему жестокие методы задержания.

Шамрина 29 января задержали возле психбольницы. Причиной задержании сотрудники ППС назвали алкогольное опьянение мужчины. По словам Юлии, супруга не проверяли на алкотестере, а сразу повезли в отдел полиции. Женщина находилась рядом и была свидетелем этих и последующих событий.

«Он высоченный — 190 см, в плечах очень широкий. Там такой отсек [у автомобиля] малюсенький, они заламывают под таким углом здорового мужика, упирают туда головой, а тело задирают наверх и засовывают ноги внутрь. Я говорю: «Вы ему так шею свернете». Они говорят: «Ничего, он по пути перевернется», — рассказала Юлия «Известиям».

Она последовала за полицейским автомобилем. Однако возле участка ее мужа вытащили из машины без сознания, а прибывшие на место медики констатировали смерть. По словам женщины, у мужа была сломана шея. Кроме того, у него была вмятина на носовой перегордке и ссадины на голове.

«Удар был такой силы, с такой жестокостью, что у него просто не было возможности как-то отреагировать», — рассказала Юлия.

В пресс-службе МВД по Свердловской области попросили дождаться результатов проверки и официального заключения, призвав не делать однозначные выводы о виновности сотрудников полиции.

По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ о превышении полномочий.