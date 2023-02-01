Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на важность продолжения действия ДСНВ
Политика
В Госдуме предрекли Украине туманное будущее
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Мир
Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине при «малейшем шансе»
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Общество
В Минтруде заявили о влиянии индексации пособий на 16 млн россиян
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине
Армия
В МО сообщили об уничтожении производства боеприпасов для ВСУ в Сумской области
Спорт
Федор Емельяненко подтвердил завершение спортивной карьеры после боя с Бейдером
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине
Сюжет:

В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams

Советник главы МВД Украины Геращенко предложил взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставка Киеву обещанного США 31 танка Abrams M1 обойдется в сумму, на которую можно произвести 400 тыс. дронов-камикадзе. Они эффективнее в бою, считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину
Какого уровня достигнет милитаризация и почему в РФ считают, что разговоры о «красных линиях» уже в прошлом

«Нам дают 31 танк Abrams стоимостью $400 млн. За такую цену можно произвести 400 тыс. дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести 1 кг взрывчатки <…> Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, тяжелые дроны-коптеры, летающие ночью, способны уничтожить сотни единиц техники и стоят по $10–30 тыс. В связи с этим Геращенко призвал максимально масштабировать производство и применение дронов Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев.

Замглавы МИДа Сергей Рябков 30 января сказал, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023