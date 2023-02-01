В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams

Поставка Киеву обещанного США 31 танка Abrams M1 обойдется в сумму, на которую можно произвести 400 тыс. дронов-камикадзе. Они эффективнее в бою, считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Нам дают 31 танк Abrams стоимостью $400 млн. За такую цену можно произвести 400 тыс. дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести 1 кг взрывчатки <…> Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, тяжелые дроны-коптеры, летающие ночью, способны уничтожить сотни единиц техники и стоят по $10–30 тыс. В связи с этим Геращенко призвал максимально масштабировать производство и применение дронов Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев.

Замглавы МИДа Сергей Рябков 30 января сказал, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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