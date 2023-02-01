Алжир нарастит число прямых рейсов в Россию до четырех в неделю
Алжир с марта увеличит количество прямых рейсов в Россию до четырех в неделю. Об этом в среду, 1 февраля, заявил алжирский посол Смаил Бенамара в ходе инвестиционной конференции «Африканский путь» в Торгово-промышленной палате в Москве.
«Алжирская авиакомпания свяжет Москву и Алжир посредством четырех рейсов с марта», — сказал Бенамара.
Посол также подчеркнул, что с помощью этих рейсов россияне смогут добраться не только в Алжир, но и в другие страны Африки.
В настоящее время начиная с августа 2022 года рейсы Россия — Алжир осуществляются дважды в неделю.
Ранее, в начале декабря, сообщалось, что Москва и Алжир станут городами-побратимами. В рамках партнерства улучшится авиасообщение с Россией. В частности, помимо этого в африканскую страну будут запущены рейсы из Санкт-Петербурга.
Также в рамках соглашения иностранные студенты смогут получить IT-профессии в России и освоить рабочие специальности.