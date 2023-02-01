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Военный эксперт рассказал о характеристиках «ракеты-монстра» Южной Кореи

Военный эксперт Корнев: «ракета-монстр» в Южной Корее является ответом Северной Корее
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/South Korea Defense Ministry
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Редактор портала militaryrussia Дмитрий Корнев 1 февраля рассказал «Известиям» о технических характеристиках новой баллистической «ракеты-монстра» типа «Хёнму» Южной Кореи.

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Ранее в этот день агентство «Рёнхап» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Южная Корея планирует 3 февраля провести испытательный запуск этой ракеты.

«Ракеты могут размещаться в мобильных установках на базе автомобильной системы. Тем самым они могут быть быстро переброшены в ту или иную точку. На одной боевой машине может быть всё: и система прицеливания, и экипаж, и система диагностики. Теоретически такая система может размещаться и на кораблях», — сказал эксперт.

Особенность ракеты в том, что у нее малая радиолокационная отражающая поверхность, отметил Корнев.

«На финальном участке полета она должна плохо обнаруживаться радарами и, если они всё делали правильно, совершать противоракетные маневры. При этом она может нести мощную боевую часть. Судя по всему, это своего рода ответ, потому что Северная Корея создала уже несколько вариантов ракет такого класса, провела их испытания и уже развертывает такие ракетные комплексы. Южная Корея здесь находится в догоняющем положении», — заключил он.

3 января офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщил, что страна ведет переговоры с США по обмену информацией и совместной реализации планов, связанных с ядерными учениями.

Затем, 31 января, стало известно, что власти США и Южной Кореи договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь отметило, что эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если США вместе с Южной Кореей и Японией продолжат конфронтационный курс.

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