Дело возбудили по факту ожога у воспитанника детсада в Северной Осетии

В Северной Осетии возбудили уголовное дело после инцидента в частном детском саду «Росинка» во Владикавказе. Решение было принято по результатам проверки, которую провели в учреждении после появления в соцсетях информации о жестоком обращении с малышом.

Следствие установило, что осенью 2022 года воспитанник этого детского сада получил термический ожог правой кисти. Он дотронулся до чайника с кипятком, стоявшего на столе.

Эксперт расценил это повреждение как легкий вред здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

NewsTracker уточняет, что этот детский сад получил известность после того, как родители воспитанников рассказали о том, что педагог избивает малышей. По их словам, дети приходили домой с синяками. После просмотра видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что воспитательница действительно занимается рукоприкладством.

На кадрах видно, как женщина берет ребенка и бьет его головой о стол. По данному факту проводится прокурорская проверка.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что шестилетнего ребенка госпитализировали в Москве после того, как его в детском саду избила воспитательница. Мальчик рассказал, что педагог ударила его по голове в висок, так как он бегал и не слушался.