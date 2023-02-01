Захарова предложила провести обыски по делу о «крушении» всей Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне проведения обысков у экс-главы украинского МВД Арсена Авакова и украинского олигарха Игоря Коломойского предложила провести обыски среди украинской «элиты» по делу о «крушении» всей Украины. На эту тему она высказалась в Telegram-канале 1 февраля.

«А когда у украинской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?» — задалась вопросом Захарова.

Об обысках у Авакова и Коломойского стало известно ранее в этот день.

Так, Аваков сам подтвердил изданию «Страна.ua» информацию о проведении у него обысков, связанных с делом о крушении вертолета в украинском городе Бровары. По его словам, силовики проводили досмотр у него «формально», просто «отработав версию», и не нашли ничего конкретного.

Крушение вертолета в Броварах произошло 18 января. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. В их числе — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали. В результате падения пострадали 14-этажный жилой дом и здание близлежащего детского сада, в котором начался пожар. По информации украинских СМИ, причиной крушения вертолета стала ошибка пилота.

Обыски в доме у Коломойского, по информации издания «Страна.ua», проводились связи с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте», связанных с бизнесменом. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

7 ноября 2022 года, председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что национализированные активы предприятий, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», перешли в распоряжение минобороны Украины. Отмечается, что с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

Издание «Страна.ua» тогда со ссылкой на источник в окружении Коломойского сообщило, что эта новость стала шоком для олигарха, «никто такого не ожидал». Также отмечалось, что работа популярного на Украине телеканала «1+1» теперь под вопросом, поскольку основным ресурсом для его финансирования были доходы Коломойского от нефтяных компаний.

18 сентября стало известно об обысках у Коломойского. Они были связаны с делом о завладении имуществом «Укрнафты».