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Гулявшая по Красной площади с теленком американка признала вину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волонтер организации по защите животных, американка Алисия Дэй, которая прогулялась по Красной площади с теленком, выкрикивая лозунг «Животные не еда!», признала свою вину. Как заявила женщина в суде в беседе с корреспондентом «Известий» 1 февраля, никаких политических целей она не преследовала.

Согласно материалам дела, любые публичные мероприятия на Красной площади запрещены.

Дэй добавила, что в Россию она прибыла по туристической визе и является вегетарианкой. По словам гражданки США, купленного ею по объявлению теленка она привезла в Москву из Кирова, чтобы показать ему «красивую страну». В Кирове у нее также есть приют, в котором содержатся семеро поросят и телята, включая того, с которым она была задержана.

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Ранее источник «Известий» рассказал, что всего гражданка США владеет тремя телятами. Последнего ей 31 января привез мужчина из Ярославской области. Дэй попросила отвезти ее вместе с животным на Красную площадь за 90 тыс. рублей. Мужчина отговаривал американку от этого шага, но в конце концов выполнил просьбу.

В итоге оба были задержаны правоохранительными органами. В полиции водитель пожаловался на странное поведение спутницы, которая по дороге долго общалась с теленком.

Также 1 февраля сообщалось, что женщина провела минувшую ночь в отделении полиции. В отношении Дэй были возбуждены административные дела по ч. 6.1 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее, 21 марта 2022 года, сообщалось, что сотрудники ДПС в ходе несения службы в Краснооктябрьском районе Волгограда остановили «Газель» с иногородними номерами. При досмотре выяснилось, что автомобиль является незаконным зверинцем на колесах и полон клеток с экзотическими животными — львятами, пумой, обезьяной и венценосным голубем, на которых у владельцев не оказалось никаких документов. Животных в сильном стрессе передали в местный собачий приют.

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