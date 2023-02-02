Зимой — в гору

Действия финансовых регуляторов в отношении процентных ставок в ключевых экономиках, казалось бы, полностью предопределены рынком. В соответствии с графиком, ФРС США сообщила о своем решении по ставке первого числа, а ЕЦБ и Банк Англии сделает это второго.

Относительно ФРС рынок закладывал сокращение шага в подъеме уровня ставки с 50 до 25 б.п. В итоге Федрезерв повысил показатель именно на такой уровень до 4,25-4,5%. Европейский центральный банк, как ожидается, наоборот, продолжит курс интенсивного ужесточения денежно-кредитной политики, повысив базовую ставку на 50 б.п., до 3%. Банк Англии, скорее всего, последует за ЕЦБ, нежели за ФРС, увеличив ставку так же на 50 б.п. второй раз подряд, до 4%.

Недавняя коррекция нефтяных котировок и падение цен на газ, усиление дезинфляции на товары за счет нормализации цепочек поставок, а также эффект базы способствовали замедлению роста общих ценовых индексов. В Еврозоне и Великобритании инфляция снижает темпы два последних месяца подряд, в США — на протяжении последних пяти месяцев. Однако текущие уровни всё еще кратно превышают одинаковый для всех трех экономик целевой показатель в 2%. Важно, что в это время страны продолжают сталкиваться с устойчивой базовой инфляцией из-за стабильного увеличения стоимости услуг.

Повышательное давление на цены оказывает продолжающийся рост заработных плат из-за структурной нехватки рабочей силы и крайней напряженности на рынке труда. В США соотношение открытых вакансий всё еще в 1,8 раза превышает число соискателей. Вместе с тем экономики ЕС и Великобритании оказались более устойчивыми, чем ожидалось. Несмотря на сокращение производства на 0,2% за последние три месяца, Германия собирается бросить вызов опасениям по поводу глубокого спада, и правительство прогнозирует рост сферы производства на протяжении всего 2023 года.

Основное внимание инвесторов будет сконцентрировано на сигналах регуляторов о дальнейшей траектории движения ставок и продолжительности удержания конечных уровней. После решения Банка Канады взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП), участники рынка фьючерсов лишь укрепили ожидания того, что для ФРС США уровень в 5% станет пиковым. И, соответственно, следующее повышение ставки на 25 б.п. в марте станет последним в этом цикле ужесточения.

С учетом того что темпы роста зарплат замедляются не так активно, как хотелось бы регуляторам, мы закладываем в базовый сценарий повышение верхней границы диапазона ставки по федеральным фондам США до 5,25%. Таким образом, высока вероятность сохранения режима ужесточения политики до майского заседания и три повышения ставки шагом в 25 б.п.

Решение ЕЦБ во многом будет зависеть от его собственных оценок будущих темпов инфляции. Декабрьские прогнозы европейских регуляторов предполагали ее на уровне 3,4% в 2024 году и 2,3% в 2025-м. Возвращение к 2% ожидалось лишь во второй половине 2025 года, и это давало полное право на повышение ставки в течение достаточно долгого времени.

При этом более мягкая зима, заполненность хранилищ и падение цен на природный газ в январе вкупе с укреплением евро, вероятно, позволят пересмотреть прогнозы по инфляции в сторону снижения. Однако председатель ЕЦБ Кристин Лагард, выступая в Давосе, неоднократно подчеркивала решимость регулятора «держать курс» на повышение ставок. Это подтверждает, что «ястребы» продолжат контролировать ситуацию, по крайней мере, в течение следующих нескольких встреч.

Консенсус-прогноз предполагает повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. на следующих двух заседаниях в феврале и марте. Тогда как ослабление ценового давления, вероятно, позволит замедлить темпы увеличения показателя до 25 б.п. в мае и июне. Наиболее вероятным значением ставки ЕЦБ выступает уровень в 3,75–4%, который может поддерживаться до второй половины 2024 года.

В свою очередь, Банк Англии может замедлить темпы повышения. При этом рынок ожидает, что значение 4,25% станет пиковым для страны. Глава регулятора Великобритании Эндрю Бейли недавно намекал на то что, текущие рыночные оценки соответствуют его ожиданиям. Инвесторы закладывают пик ставки не выше 4,5% в середине года и около 4,25% к декабрю. Так образом, решения в этой стране, вероятно, будут предсказуемыми, хотя регулятор, скорее, оставит открытым вопрос длительности поддержания ставки на достигнутом уровне.

Несмотря на расхождение в изменении темпов повышения процентных ставок, все три финансовых регулятора, скорее всего, завершат цикл ужесточения ДКП к середине 2023 года, принимая во внимание ослабление инфляционного давления и вместе с тем — повышенные риски рецессии. В свою очередь, нервозность инвесторов и бизнеса в связи с действиями центробанков по мере приближения середины года будет угасать. Это поспособствует постепенному снижению рыночной волатильности во втором полугодии.

Автор — старший аналитик Freedom Finance Global

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