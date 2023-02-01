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Средний чек на продукты в России в 2022 году составил почти 670 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам III квартала 2022 года средний чек в продуктовой торговле составил 669,7 рубля против 618 рублей годом ранее, то есть показатель вырос на 8,4%. Об этом сказано в исследовании компании «Технологии Доверия» (бывш. PwC в России) «Актуальные тенденции в розничной торговле и поведении потребителей». 1 февраля с данными ознакомились «Известия».

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«Самый большой рост среднего чека произошел в I квартале 2022 года, как следствие снятия антиковидных ограничений. В целом на протяжении всего года рост среднего чека в абсолютных числах — это в первую очередь результат инфляции и роста цен», — сообщила партнер практики услуг компаниям сектора розничной торговли «Технологии Доверия» Наталия Козлова.

Если говорить про средний чек в малых форматах ритейла, то «магазины у дома» — растущий формат, добавила Козлова. По ее словам, происходит переток покупателей из гипер- и супермаркетов, которые теряют позиции. Важным критерием выбора российских покупателей сегодня является удобство расположения магазина, подчеркнула эксперт.

Накануне президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил, что доля трансграничной торговли в общем обороте онлайн-ритейла сократилась с 13 до 3,7% и составила 166 млрд рублей, а количество заказов измеряется единицами. Речь идет о данных за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным показателем за 2021 год.

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