Американка прокомментировала прогулку с теленком по Красной площади

Американка Алисия Дэй рассказала, почему 31 января вывела теленка на прогулку по Красной площади в Москве.

«Я ничего не хотела говорить. Я хотела показать корове ее страну, столицу ее страны. Мне нравится выгуливать сельскохозяйственных животных, потому что иногда люди мне говорят, что начинают есть меньше мяса, когда встречаются с моими животными. Но сейчас я просто хотела проводить время с ней», — заявила она корреспонденту «Известий».

Женщина рассказала, что купила теленка по объявлению. После прогулки по Красной площади она планировала отвезти животное в Киров, где она содержит еще одну корову в конюшне.

Ранее источник «Известий» рассказал, что всего гражданка США владеет тремя телятами. Последнего ей 31 января привез мужчина из Ярославской области. Дэй попросила отвезти ее вместе с животным на Красную площадь за 90 тыс. рублей. Мужчина отговаривал ее от этого, но в итоге выполнил просьбу.

В итоге оба были задержаны правоохранительными органами. В полиции водитель пожаловался на странное поведение спутницы, которая по дороге долго общалась с теленком.

Также 1 февраля сообщалось, что женщина провела ночь в отделении полиции. В отношении Дэй были возбуждены административные дела по ч. 6.1 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».