Мероприятия в честь Сталинградской Победы начались в Волгограде

В Волгограде в среду, 1 февраля, состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов, погибших при защите Сталинграда.

В мероприятиях принимали участие фронтовики и дети Сталинграда, чиновники, правоохранители, Герои России, представители ветеранских и общественных объединений.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда», Вечный огонь на площади Павших бойцов зажгли 1 февраля 60 лет назад. Он загорелся от искры Волжской ГЭС.

Сегодня и завтра, 2 февраля, в Волгоградской области пройдет около 250 памятных мероприятий в честь 80-летия Сталинградской Победы. Для жителей региона эти дни будут выходными.

На всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» временно заменили на знаки «Сталинград».

Волгоградская гордума в 2013 году приняла решение о временном переименовании города в Сталинград на 10 дней в году. В частности, это происходит 2 февраля — в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил слухи о планах переименовать Волгоград в Сталинград. Также он рассказал о планах президента Владимира Путина посетить город с однодневным визитом, который состоится в четверг, 2 февраля.