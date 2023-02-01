Жители Якутии отдали мошенникам больше 34 млн рублей в 2023 году

С начала 2023 года жители Якутии лишились больше 34 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратились 147 человек. За сутки поступает 7–8 жалоб. Рекорд был установлен на прошлой неделе, когда за сутки якутяне лишились свыше 8 млн рублей.

В 2022 году жители республики потеряли 256 млн рублей после общения с мошенниками. Для предотвращения преступлений сотрудники МВД проводят полномасштабную профилактическую кампанию по информированию населения о высоких рисках посягательств на счета. В полиции отмечают, что в трудовых коллективах проведены 703 встречи, распространено больше 12 тыс. единиц профилактической продукции различного формата, в том числе листовок и магнитов.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 января крымчане перечислили мошенникам почти 15 млн рублей. В полицию обратились 68 граждан. Самый крупный ущерб — почти 3 млн рублей — был зарегистрирован в Симферополе.