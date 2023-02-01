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Три девушки пострадали при столкновении легковушек в Тамбове

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В Тамбове в результате столкновения легковых автомобилей пострадали три девушки. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла днем 31 января на улице Советской, 107. Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения за рулем Hyundai Solaris при повороте налево не уступила «Ладе Веста», за рулем которой находилась 57-летняя женщина. Машины столкнулись.

В результате пострадали три пассажирки Hyundai, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Две девушки 2002 и 2003 годов рождения были доставлены в больницу имени Архиепископа Луки. Третью девушку 2002 года рождения медики осмотрели на месте, госпитализация ей не потребовалась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Также за минувшие сутки на территории региона произошло 16 ДТП без пострадавших.

В тот же день на трассе в Саратовской области столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль «Волга». Пострадали два человека.

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