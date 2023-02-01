Экстренное предупреждение объявили в Ростове-на-Дону до 3 февраля

В Ростове-на-Дону 1 февраля объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Оно будет действовать вплоть до 3 февраля.

Как сообщили RostovGazeta в управлении ГО и ЧС городской администрации, в этот период времени возможны сильный туман и гололедица. Из-за этого видимость на улицах ощутимо снизится, а сами дороги будут скользкими. Водителям советуют проявлять повышенную осторожность во время вождения.

Сотрудники ведомства призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, внимательно выбирать время парковки, не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам следует быть предельно осторожными при переходе улиц.

Ранее эксперты назвали города России, где лучше всего будет видно зеленую комету C/2022 E3 (ZTF). Она приблизится к Земле в среду, 1 февраля. Лучше всего небесное тело будет видно в сибирских и уральских городах. Комета подходит к Земле всего раз в 50 тыс. лет.