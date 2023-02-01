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Новые навесы установят в детских садах Владивостока

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Новые теневые навесы установят в 47 детских садах Владивостока. Работы начнутся в учреждениях с наибольшим износом открытых беседок.

На обновление архитектурных форм направят 152 млн рублей. В детских садах № 11, 24, 37, 48, 60, 67, 109, 112 и 154 отмечается наибольший износ беседок — там замена навесов начнется раньше всего. Одновременно во многих учреждениях пройдет ремонт уже имеющихся и устаревших навесов. Об этом пишет Vostokmedia.

По словам заместителя главы Владивостока Сергея Дмитриенко, к выбору цвета и внешнего вида будущих беседок привлекут родителей. Они смогут выбрать, каким образом покрасят навесы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке по инициативе местных жителей благоустроили сквер на улице Добровольского. На территории установили детские игровые комплексы, качели и спортивные тренажеры.

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